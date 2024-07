Wilmots ziet ook Tedesco de fout ingaan met Courtois en kapiteinsband: "Dat zou ik niet gedaan hebben"

Ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg het ook wel eens aan de stok met Thibaut Courtois. Hij ziet nu ook hetzelfde gebeuren met Domenico Tedesco.

De kwestie over de kapiteinsband bij de Rode Duivels en het naar huis gaan van Thibaut Courtois door de hele kwestie is al even gaan liggen, maar daarom nog niet opgelost. Marc Wilmots heeft bij La Capitale zijn mening gegeven over de kwestie.

"Romelu (Lukaku, nvdr.) was een logische keuze voor de aanvoerdersband, net als Thibaut (Courtois, nvdr.). Aan de andere kant begreep ik niet waarom hij elke wedstrijd van aanvoerder wilde wisselen. Je maakt meteen een keuze en vanaf het begin is alles duidelijk", zei Wilmots.

Ruimte voor interpretatie

Wilmots denkt dat Tedesco de gevoeligheden van de spelers nog niet goed kent en als hij vanaf het begin een duidelijke keuze had gemaakt, dit probleem er nu ook niet was geweest.

"Hier liet hij ruimte voor interpretatie, dat zou ik niet gedaan hebben. Ik denk dat deze situatie intern had moeten worden opgelost en als Thibaut echt weigerde om dan te spelen dan was het een kwestie van ego."