Anderlecht heeft opvallende vervanger voor Hubert gevonden in... 1B

Anderlecht zag David Hubert eind vorig seizoen stoppen en beloofde hem een plaats in de sportieve werking. Maar de RSCA Futures hebben dus een nieuwe, ervaren man nodig die hen kan begeleiden. Die zouden ze nu gevonden hebben bij... Lierse Kempenzonen.

Daar hebben ze hun oog laten vallen op Thibaut Van Acker, laat Sacha Tavolieri weten. De 31-jarige centrale middenvelder heeft er wel nog een contract tot 2025, maar de eerste contacten zouden al gelegd zijn.

Van Acker zou de jonge gasten van paars-wit moeten begeleiden en dat voor de komende jaren, want het project met jeugdploegen in de Challenger Pro League is voor onbepaalde tijd verlengd. Elke ploeg heeft recht op één ervaren man die ouder is dan 23 en die enkel voor de beloftenploeg uitkomt.

Anderlecht zou Van Acker zelfs al een contractvoorstel gedaan hebben. Ze hebben nog wat tijd, want de Challenger Pro League begint later dan de competitie in 1A.