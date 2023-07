Blijft hij in Italië? Nieuwe topclub meldt zich voor Romelu Lukaku

Eerder toonde AC Milaan al interesse, maar er is nu echter een nieuwe Italiaanse grootmacht die zich gemeld heeft voor Romelu Lukaku.

Volgens Sky Sports heeft Juventus zelfs al gesprekken gevoerd met Chelsea over de komst van de Belgisch international. De Oude Dame is op zoek naar een nieuwe spits, gezien de onzekere toekomst van Dusan Vlahovic. De Servische spits werd met de grote trom binnengehaald bij Juve, maar kon de verwachtingen (nog) niet inlossen.

Inter is er in ieder geval nog altijd heilig van overtuigd 'Big Rom' te zullen overnemen. Eerstdaags ontvangt de Milanese club 55 miljoen euro voor André Onana (die naar alle waarschijnlijkheid naar Manchester United trekt), geld dat de club zal gebruiken om Lukaku definitief in te lijven.

Chelsea-coach Mauricio Pochettino verwacht Lukaku in ieder geval op 12 juli voor de start van de voorbereiding van The Blues. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat Lukaku volgend seizoen nog rondloopt in Londen.