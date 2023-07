Een transfer naar een Belgische topclub weigeren: KV Mechelen-kapitein legt uit waarom

Een trein die waarschijnlijk niet alle jaren passeert... Rob Schoofs kon naar Union SG om er Teddy Teuma te gaan vervangen, maar de kapitein van Malinwa besliste om zijn contract in Mechelen te verlengen.

Schoofs heeft er al eens een avontuur bij AA Gent opzitten en dat liep niet zoals hij verwachtte. Dat speelde ook mee in zijn beslissing. “Ergens wel, maar ook de ervaring van andere jongens die KV Mechelen verlieten en daar achteraf spijt van ­hadden", vertelt hij in GvA.

Schoofs is één van die jongens die gelukkig is met wat hij heeft. "Af en toe moet je beseffen wat je in handen hebt. Ik voel mij hier gerespecteerd, speel altijd en ben de kapitein. Die dingen wilde ik niet zomaar op het spel zetten om elders meer te gaan verdienen."

En een andere Belgische club is sowieso niet zijn ambitie. "Was ik een andere uitdaging aangegaan, dan had het een buitenlands avontuur moeten zijn. Die optie ligt momenteel niet op mijn pad.”