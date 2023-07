'Na Clinton Mata is nog een Club-Brugge verdediger goed op weg naar de Ligue 1'

Na Clinton Mata lijkt nog een andere verdediger Club Brugge te verlaten. Abakar Sylla is goed op weg naar Straatsburg, waar Matz Sels in doel staat.

Bij Club Brugge zien ze binnenkort wellicht opnieuw een verdediger vertrekken. Abakar Sylla lijkt volgens Foot Mercato goed op weg om naar Straatsburg te gaan.

Eerder was er ook al interesse van RB Leipzig voor de centrale verdediger. Alleen was de vraagprijs een probleem. Club vraagt namelijk 20 miljoen euro. Volgens het Franse medium zou Straatsburg nu in polepositie zitten om de Club Brugge-verdediger binnen te halen.

Een vertrek lijkt zo goed als zeker en zo ziet Ronny Deila mogelijk opnieuw een verdediger vertrekken. Eerder was er al het vertrek van Clinton Mata naar Lyon.