Carl Hoefkens laat zich opgetogen uit over nieuwkomer: "Dat kan hij bijbrengen"

Foto: Carl Hoefkens et Yaya Toure

Hayao Kawabe is sinds deze week een Rouche. En dus is de vraag: wat mogen we van de Japanse international verwachten?

Zaterdag was Kawabe aanwezig voor de wedstrijd van Standard tegen RWDM. Hij volgde het duel van zijn toekomstige ploegmaats. Standard had het lastig om de vrije man te vinden tegen de promovendus, zeker op het middenveld. Kawabe lijkt dus net op tijd te zijn gekomen. hayao kawabe De Japanner trekt mee op stage met de Rouches en zal daar vermoedelijk zijn eerste speelminuten maken. Carl Hoefkens kijkt er alvast naar uit. Techniek "Het is een speler die houdt van de diepte, die wil werken voor de ploeg en een bal kan bijhouden met zijn techniek", klonk het. "Hij kan goals maken en assists geven, ik denk dat het een heel goede transfer is. Hij kent zijn vak en kan ervaring bijbrengen. En hij is ook nog eens polyvalent."

