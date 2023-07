Drukte bij Club Brugge: tweetal niet mee op stage, sterkhouder wil absoluut weg

Bij Club Brugge worden het sowieso nog drukke weken op de transfermarkt. Ondertussen trekken Deila & co op zomerstage.

Op een oefenstage in het Nederlandse Sint-Michielsgestel zal geoefend worden tegen Go Ahead Eagles en tegen Feyenoord. De Brugse selectie is vertrekkensklaar.

Nieuwkomer Hugo Vetlesen zal er volgens Het Laatste Nieuws ook gewoon bij zijn. Gaan niet mee op stage: Ferran Jutgla en Dedryck Boyata.

© photonews

Beiden zijn nog herstellende van een blessure, van een transfer is (nog) geen sprake. Beiden zouden zelfs mogelijk mogen hopen op een verlengd verblijf op Jan Breydel.

Aanbiedingen?

Voor Tajon Buchanan is dat geen optie meer. De sterkhouder zou absoluut azen op een transfer, al is er tot op heden nog geen concreet bod voor hem.

De komende weken zal moeten blijken of er iemand de Canadees aan de juiste prijs wil komen halen. Blauw-zwart lijkt geneigd te zullen meewerken.