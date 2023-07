Twee grote afwezigen op zomerstage bij Standard

Standard is vertrokken naar Arnhem, waar het een weekje zal trainen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie is alvast bekend.

We gaven het al aan dat er een aantal mensen niet zouden bijzijn op stage voor Standard en die informatie is ook geofficialiseerd ondertussen. 28 spelers en een uitgebreide nieuwe staf onder Carl Hoefkens zijn afgereisd van België naar Nederland. Daar gaan ze ook twee keer oefenen. 📋 Our #SummerCampRSCL 🇳🇱 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 🔴⚪️#PreSeason #COYR pic.twitter.com/0fdmuTl5td — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 10, 2023 Woensdagochtend en zaterdagnamiddag zullen de 28 spelers zich meten met een tegenstander. Dat moeten ze doen zonder Perica en Laifis. De eerste is geopereerd aan de schouder en is nog volop aan het revalideren, de tweede komt normaliter niet meer uit voor Standard.