Wie is Mohamed Bangoura, de jonge aanvaller die op proef is bij Standard?

Zaterdag speelde Standard een oefenwedstrijd tegen RWDM. Die werd met 0-4 verloren, maar er was wel een ferme verrassing te zien.

Het was een serieuze verrassing in de opstelling van Standard voor de tweede helft van de oefenmatch tegen RWDM. Mohamed Bangoura speelde mee in de aanval.

Bangoura is een aanvaller van de U19 van Troyes en is op proef bij Standard. Bij Troyes was hij goed voor 17 goals in 22 wedstrijden.

Interressant profiel?

De 18-jarige aanvaller van Guinee deed het zeker niet slecht en zou wel eens kans kunnen hebben op een contract bij Standard. Dat zal de komende dagen of weken blijken.

Zijn contract is niet gehomologeerd door de Franse voetbalbond, dus intrinsiek is hij een vrije speler na zijn periode bij Troyes. Ook Braga ziet wel wat in hem.