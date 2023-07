'Club Brugge springt in de dans: Ronny Deila wil sterkhouder van oude werkgever graag naar Jan Breydel halen'

Ronny Deila en Club Brugge zijn druk bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Een oude bekende van Deila als versterking? Ze zien het daar blijkbaar wel zitten.

De Noor had vorig seizoen bij Standard Philip Zinckernagel al onder zijn hoede, toen Olympiakos hem uitleenden aan de Rouches. Inmiddels is Deila weg in Luik, maar de Deense smaakmaker ziet een verlengd verblijf best zitten. De speler sprak zijn liefde uit voor Standard.

Daarmee is alles uiteraard nog niet in kannen en kruiken. Onlangs lekte al uit dat Standard met de concurrentie van een andere Belgische club moest afrekenen. Transferexpert Sacha Tavolieri heeft nu vernomen dat het Club Brugge is dat met het Griekse Olympiakos wel zaakjes wil doen.

🔴🇬🇷 Infos #RSCL :

En Grèce, on confirme que le #Clubbrugge fait partie des clubs intéressés (avec #Trabzonspor) par Philipp #Zinckernagel sans pour autant que le Club ait encore entrepris une démarche concrète envers l’#Olympiakos.

👀 On a également bien reçu la prise… pic.twitter.com/v9hEQ4AsDE — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 11, 2023

Club Brugge heeft echter nog geen stappen ondernomen om de interesse concreet te maken. Voorts hengelt ook het Turkse Trabzonspor naar de diensten van Zinckernagel.