Hartspecialist begrijpt vreemde beslissing omtrent jonge Belg niet: "Daar sta je machteloos tegenover"

Noah Fadiga (23) mag van de medische commissie niet meer voetballen in Frankrijk nadat er een hartprobleem bij hem werd vastgesteld. Specialist Pedro Brugada begrijpt niet waarom die nultolerantie werd ingevoerd.

Brugada weet dat topsporters veel meer gescreend worden en de kans groter is dat er iets gevonden wordt. Fadiga heeft geen constante hartritmestoornissen en zijn situatie is onder controle, maar toch mag hij niet meer voetballen in Frankrijk.

“Als arts laat ik mensen niet graag aan hun lot over", vertelt Brugada in HLN. "Die commissies die zeggen: ‘Je mag niet meer fietsen, niet meer voetballen of whatever’ doen dat wel. Die atleten zitten dan in de miserie. Dat moet stoppen, vind ik."

"De meeste hartritmestoornissen kunnen we nu perfect behandelen of genezen. Ik heb tientallen sporters met een hartprobleem behandeld die daarna weer aan topsport deden. Ik ben meer voorstander van een commissie die zegt: ‘Oké, je moet je laten behandelen en dan bekijken we het opnieuw.’"

"Terwijl de commissie nu in een brief aan Noah laat weten: ‘Je mag niet meer in Frankrijk voetballen, maar misschien wel in een land dat meer tolerant is…’ Hoe kan dat nu? Daar sta je machteloos tegenover. Je kan toch niet zomaar iemand straffen door geen licentie toe te kennen. Ik vind dat je naar een oplossing moet zoeken."