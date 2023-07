Niet alleen zijn onmiskenbare talent én progressiemarge, maar ook dit héél belangrijke feit maakt van Lavia gegeerd wild in de Premier League

Romeo Lavia tekent eerstdaags een contract bij Liverpool FC. Het viel op dat de Engelse topclubs héél véél geld over hebben voor de 19-jarige middenvelder. Het is immers niet alleen zijn talent dat ervoor zorgt dat hij héél interessant is.

Liverpool FC zal uiteindelijk zo'n vijftig miljoen euro betalen voor Romeo Lavia. Maar ook Chelsea FC, Manchester United en Newcastle United stuurden een telegram richting Southampton FC dat ze dat bedrag met plezier willen ophoesten. De éénvoudig Rode Duivel heeft uiteraard een onmiskenbaar talent, maar dat is niet de enige reden waarom hij gegeerd wild is op de Engelse transfermarkt. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht verhuisde al vroeg naar het Verenigd Koninkrijk. Lavia heeft ondertussen al meer dan drie seizoenen op de teller staan over het Kanaal. Homegrown player En dat in combinatie met zijn leeftijd zorgt ervoor dat hij voor de Engelse FA wordt gezien als een 'homegrown player'. En dat maakt hem extra interessant. In de Premier League geldt namelijk een minimum van acht van die profielen op het wedstrijdblad. Met andere woorden: Lavia had ook op Anfield Road een streepje voor op andere targets.