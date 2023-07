OFFICIEEL: Beerschot haalt versterking bij het Italiaanse Juventus

Beerschot heeft momenteel niet het geld om grote transfers te doen. Al halen ze nu wel een speler weg bij Juventus.

Félix Nzouango komt naar Beerschot. De verdediger werd al een tijdje gevolgd en tekent nu een contract tot medio 2025. Hij komt over van de beloftenploeg van Juventus namelijk Juve Next Gen, die in de Italiaanse derde klasse uitkomen. In de Franse media was er het gerucht dat hij naar Saint-Etienne zou gaan, maar Beerschot trekt dus aan het langste eind.

Technisch manager Gyorgy Csepregi geeft meer uitleg op de website van de club. “Félix is voor ons een echte versterking. Franse jeugdinternationals tekenen niet zo vaak contracten bij ploegen uit de Challenger Pro League. Om niet te zeggen nooit”, verklaart hij op de clubwebsite. “We volgen hem al sinds januari en hebben heel erg snel het eerste contact gelegd. Félix is duelkrachtig, kopbalsterk en perfect tweevoetig. Waardoor hij op elke plek centraal in de defensie kan spelen. Ik ben dan ook heel tevreden dat we Félix aan onze kern kunnen toevoegen.”

Nzouango is ook Frans belofteninternational bij de U20. Op 28 mei speelde hij daar nog zijn eerste wedstrijd waarin hij als verdediger ook éénmaal tot scoren kwam. Voor Juve Next Gen speelde hij 11 wedstrijden vorig seizoen.