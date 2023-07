OFFICIEEL: Kortrijk huurt talentvolle middenvelder van Club Brugge, die nog in Champions League speelde met blauw-zwart

KV Kortrijk heeft na Martin Wasinski een tweede versterking beet. Een 19-jarige middenvelder van Club Brugge weliswaar.

"Lynnt Audoor wordt komend seizoen gehuurd van Club Brugge. De 19-jarige Belg is zo een Kerel", klinkt het op de clubwebsite van de West-Vlaamse club.

"De middenvelder ontwikkelde zich bij Club NXT in de Challenger Pro League en de UEFA Youth League. Afgelopen seizoen kwam hij ook 9 keer in actie bij de hoofdmacht van Club Brugge, waaronder tegen Porto in de Champions League. Hij is daarnaast een vaste waarde binnen de nationale jeugdploegen, onder leiding van Wesley Sonck."

Met de komst van Hugo Vetlesen kon de jonge middenvelder op niet al te veel speelminuten rekenen voor volgend seizoen bij blauw-zwart. Club hoopt alvast op een gelijkaardig succesverhaal als bij Maxim De Cuyper, die de voorbije twee seizoenen een positieve ontwikkeling doormaakte bij Westerlo.