OFFICIEEL: Union SG heeft zevende (!) versterking beet en doet een zaakje

Union SG is van plan om zijn ploeg zo snel mogelijk rond te hebben. Na het vertrek van Ismaël Kandouss naar KAA Gent hebben ze zijn vervanger al binnengehaald.

Kevin Mac Allister, een Argentijnse verdediger en broer van wereldkampioen Alexis, is momenteel in Brussel en heeft zijn contract voor de komende drie seizoenen getekend. Met zijn 1m75 is hij niet de grootste, maar hij kan ook op rechts uit de voeten.

Daar had Bart Nieuwkoop de voorbije seizoenen geen concurrent/vervanger. Mac Allister kostte Union zo'n 1,5 miljoen euro, maar zijn marktwaarde wordt beraamd op 4 miljoen. Bij Argentinos Jr had hij echter maar een contract tot medio volgend jaar.

Dit is al de zevende transfer van de Brusselaars. Hij moet waarschijnlijk de vervanger worden van Kandouss. Van der Heyden, die ook op het punt van vertrekken staat, zal dan door Machida worden opgevangen.