Ondanks treurig seizoen: Anderlecht blijft hét kijkcijferkanon (ook in 1B, al zal dat volgend seizoen niet meer het geval zijn)

De kijkcijfers van vorig seizoen in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League zijn bekendgemaakt. In beide reeksen is Anderlecht nog steeds dé publiekstrekker, maar wordt na zijn mindere jaren natuurlijk gestaag ingehaald.

Gemiddeld 319.698 kijken per wedstrijd naar Anderlecht, dat zijn er wel bijna 54.000 minder dan het seizoen ervoor. Club Brugge heeft gemiddeld 289.932 kijkers, KRC Genk 256.844 kijkers, Antwerp 251.225 en Union 248.056. Standard heeft er 233.080 en AA Gent, KV Mechelen en Charleroi zijn gedeeld zevende met 211.000 kijkers, maakte Eleven bekend. Ook in de Challenger Pro League trekken de RSCA Futures de meeste supporters op de kanalen van Eleven Sport. Wel een opvallende beslissing van Eleven: de thuiswedstrijden van de drie best bekeken ploegen zullen volgend seizoen niet meer uitgezonden worden. 1. RSCA Futures - 53.800

2. SL16 - 47.684

3. Club NXT - 45.811

4. Beerschot - 45.103

5. Beveren - 44.541

6. Deinze - 42.683

7. RWDM - 42.625

8. Lommel SK - 40.473

9. Jong Genk - 39.847

10. Lierse - 38.099

11. Dender - 33.532

12. Virton - 27.122

Lees ook... Eleven Sports heeft een groot probleem met jongeren tussen 16 en 25 en wil dat aanpakken