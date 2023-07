Ronny Deila neemt het op voor verguisde spits en is héél duidelijk over sterkhouder: "Ik ben niet naar hier gekomen om hem te leren voetballen"

Of hij een peoplemanager is? Dat laat hij zelf in het midden. Maar Ronny Deila neemt het alvast op voor twee spelers, die vorig seizoen veel kritiek te verwerken kregen.

Hij ziet ook nog niet de Roman Yaremchuk (27) van vroeger, maar is ervan overtuigd dat de spits terug naar zijn beste niveau kan toegroeien. "Hij heeft enorm veel geleerd na vorig seizoen, dat zwaar was voor hem. Maar het is een positieve gast. Sommige zaken moeten gewoon beter bij hem, en daarop moet Roman zich nu focussen. Zonder te denken aan wat er van hem wordt verwacht, of aan vorig jaar", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Deila heeft alvast een belagrijke tip voor de Oekraïense aanvaller. "Hij moet intensiever bewegen met zijn voeten, meer tempo in zijn spel leggen. Het is een topgast, en we zien kwaliteit. Maar het is – nog – niet de Yaremchuk die we vroeger kenden.”

De Noorse coach had het ook even over Hans Vanaken. “Luister: Hans is een ongelofelijke speler en enorm belangrijk voor dit team. Ik ben niet naar Club gekomen om Vanaken te leren voetballen, want hij wordt 31 en wéét hoe het spelletje gespeeld wordt. Wij moeten hem wél in vorm krijgen, en hem de rol geven die hem het beste ligt. Als dat lukt, dan loopt de beste speler van de Jupiler Pro League misschien wel in onze ploeg rond.”