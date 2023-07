Kasper Dolberg verdedigt keuze voor Anderlecht, en kijkt op naar Premier League-spits: "Zijn jullie verrast? Ikzelf ben dat niet"

Met Kasper Dolberg (25) haalde Anderlecht een verrassende naam naar het Lotto Park. De Deen verdedigde voor Het Nieuwsblad zijn keuze voor paars-wit.

“Zijn jullie verrast? Ikzelf ben dat niet. Integendeel, ik ben erg enthousiast en opgewonden over dit project. Vanaf het eerste gesprek met Brian sprak deze club me aan. Natuurlijk kon ik niet direct garanderen dat ik zou tekenen. Daarna belden nog andere clubs, maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik overtuigd was dat Anderlecht de juiste keuze was voor mijn carrière. De sportieve keuze waaraan ik nood had", is de aanvaller heel duidelijk over zijn keuze.

Ondanks zijn mindere periode bij Nice, haalt Anderlecht met Dolberg nog steeds een grote naam binnen. “Ik beschouw mijn periode bij Nice niet als een mislukking. In mijn eerste seizoen werd ik topschutter van de club (11 goals, red.) en haalden we Europees voetbal wat altijd ons doel was. Daarna was er de coronaperiode die zowel voor mezelf als voor de club heel moeilijk was, maar ook in mijn derde jaar bij Nice liep het goed. Er werd toen veel geroteerd, maar één op twee matchen stond ik in de basis. Opnieuw dwongen we Europees voetbal af.”

Inspiratie haalt de spits bij een Premier League-speler. En niet de minste. “Thierry Henry was vroeger wel mijn idool. Ik hield ervan om zijn spel te analyseren. De jongste jaren kijk ik vooral op naar Harry Kane. Dat is voor mij een spits die alles heeft. Kijk naar zijn constante statistieken bij Tottenham in een ploeg die eigenlijk nooit helemaal goed functioneert. Dat is impressionant.”