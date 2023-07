Niet zoals hij het zich had voorgesteld: Anderlecht en Dolberg gaan kopje onder tegen Tsjechen

6-0. Dat waren de pijnlijke cijfers na drie keer 45 minuten -inderdaad, drie keer- voetballen voor Anderlecht. Ladislav Krejci was na 90 minuten goed voor een hattrick, Pesek, Minchev en Kuchta maakten de afgang in het laatste driekwart nog wat erger voor de Belgische recordkampioen.

Dolberg, die meteen in de basis startte voor Anderlecht, beleefde dus weinig plezier aan zijn (niet-officiële) debuut voor de Brusselse club. Andere aanwinst Louis Patris mocht invallen, maar toonde zich bij momenten niet heel secuur en betaalde leergeld.

Ook keeper Colin Coosemans maakte een weifelende indruk in doel. Kopzorgen dus voor Anderlecht, dat met Ajax een stevige tegenstander treft in haar volgende oefenwedstrijd.

