Transfer van Bart Verbruggen zorgt voor goed nieuws bij drie jonge talenten van Anderlecht

De transfer van Bart Verbruggen naar Brighton was een financiële opsteker voor Anderlecht. Dit heeft ook gevolgen voor drie jonge talenten van de club.

Dank u Bart Verbruggen

Anderlecht kreeg 20 miljoen euro voor Bart Verbruggen. Een klein deel moest doorgestort worden naar het Nederlandse NEC, maar toch hield Anderlecht een aanzienlijke som over. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake meer is dat bepaalde spelers moeten vertrekken.

Twee talenten blijven!

De afgelopen jaren had Anderlecht nochtans geen keuze. Om de boekhouding in orde te houden moest er elk seizoen wel een aantal jonge talenten vertrekken voor ze zich helemaal konden ontbolsteren. Dit zorgde financieel even voor wat ademruimte, maar sportief had dit ook zijn gevolgen. Jasper Fredberg heeft het geluk dat dit niet seizoen niet nodig is. Want in het interview met Het Nieuwsblad sprak hij de profetische woorden: "Amuzu en Diawara? Dat blijven vooralsnog Anderlecht-spelers.”

Dossier Zeno Debast

Zeno Debast is één van de spelers waar het meeste interesse voor is. Jong, Belgisch en een centrale verdediger met goede voeten. Jasper Fredberg is heel duidelijk wat het plan is. "Wij zetten niemand te koop. Een talent als Zeno Debast willen we houden, want naast Vertonghen kan hij nog stappen vooruit zetten.”

Na een desastreus seizoen kan Anderlecht zo mogelijk terug vooruit beginnen te kijken. Jonge talenten die begeleid worden door ervaren spelers is de ideale mix om succes te behalen.