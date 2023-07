Alieu Fadera kende op jonge leeftijd al een bijzondere carrièreloop, maar noemt zich "Een doodgewone jongen uit Gambia die enorm blij is om een Genkie te zijn"

Alieu Fadera (21) is de tweede zomeraanwinst van Racing Genk. De ex-flankspeler van Zulte Waregem heeft het in Het Nieuwsblad onder meer over hoe zijn periode in Slovakije hem gevormd heeft.

"Mijn tijd daar was sowieso een hele ervaring, want ik kwam in een volledig andere cultuur terecht. Maar de grootste schok was het weer. In Gambia is het altijd 30 graden, in Slovakije zat ik in de winter plots te bibberen bij -5. Ik heb vaak kou gehad. Maar uiteindelijk was het een heel leuke tijd en ben ik er een betere persoon én voetballer geworden.”

De pijnsnelle aanvaller speelde van 2019 tot 2021 voor het Slovaakse Pohronie. Naar eigen zeggen had hij niet verwacht dat het niveauverschil met België zo groot zou zijn. “Ik had niet verwacht dat het verschil tussen België en Slovakije zó groot zou zijn. Zowel qua leven als op het vlak van voetbal. Het begin was moeilijk, maar uiteindelijk is alles goed uitgedraaid. Ik had een fantastische tijd bij Essevee, het is doodjammer dat die in mineur eindigde met de degradatie naar 1B.”

Fadera is in de wolken met zijn transfer naar Racing Genk. “Tot nu toe kan ik alleen maar goede dingen vertellen over de club. Ik geniet van elk moment. Ik zoek mijn weg nog een beetje, maar dat is normaal want ik ben hier nog maar twee weken.”