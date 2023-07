'Anderlecht heeft belangrijk profiel eindelijk beet, KRC Genk profiteert optimaal'

Jesper Fredberg heeft al twee inkomende transfers gerealiseerd, maar de mercato zit er voor Anderlecht nog lang niet op. Ook in doel is het éindelijk raak.

Door het vertrek van Bart Verbruggen was het noodzakelijk om een nieuwe doelman aan te trekken. Maar de zoektocht werd niet makkelijk.

Mads Hermansen en Noah Atubolu waren deze week druk gesolliciteerde namen, maar het is uiteindelijk Maxime Dupé die de goalie zal worden van Anderlecht. En zo komt er terug rust in de paars-witte tent.

© photonews

Atubolu leek er nochtans ook dichtbij te zijn, maar die deal springt nu blijkbaar af. Al maakt het voor paars-wit ook niet echt uit. Er moet vooral een doelman komen, want de competitie komt dichterbij.

Maxime Dupé van zijn kant zou volgens Het Laatste Nieuws al een akkoord hebben met Anderlecht. Maandag volgen medische testen.

Van Crombrugge

Als de zaak rond raakt, dan zou dat ook goed nieuws kunnen zijn voor KRC Genk. Zij azen namelijk al een tijdje op Hendrik Van Crombrugge.

Eens de deal met Dupé rond is in het Lotto Park, zou Anderlecht inschikkelijker kunnen worden om hun doelman te laten gaan. Een akkoord is in de maak, Van Crombrugge kan tekenen voor drie seizoenen met optie op nog een vierde jaargang.