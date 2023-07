Club Brugge of een andere uitdaging? Thomas Meunier laat zich uit over zijn toekomst

Thomas Meunier werd al meermaals aan Club Brugge gelinkt. Wat gaat de 31-jarige Rode Duivel nu doen? Hij doet geen enkele deur dicht.

Thomas Meunier gaat zijn laatste contractjaar in bij Borussia Dortmund. En dus is het duidelijk: een nieuwe uitdaging zou een win-winsituatie zijn voor iedereen. Hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Club Brugge werd de voorbije weken het meest genoemd als nieuwe ploeg voor Meunier, maar zover lijkt het niet te komen. "We gaan zien hoe alles zal evolueren", aldus de verdediger.

Nieuwe uitdaging?

"Engeland, Spanje, Italië of Portugal kunnen me verleiden. Frankrijk, Duitsland en België heb ik al meegemaakt."

De financiële factor zal niet meespelen: "Ik wil naar Spanje trekken voor de helft van mijn salaris bij wijze van spreken. Het is de uitdaging die me vooral aanstaat. Ik wil op het veld staan, op het einde van het seizoen is er een EK."