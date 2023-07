"Hij is zeer gegeerd": Sterke man Fergal Harkin vreest voor komst van deze spits

Standard wil zich gretig versterken deze zomer. Maar niet elk dossier loopt even vlot. Zo is er de casus Aiyegun Tosin.

Zeker als Noah Ohio deze zomer nog zou vertrekken, dan moet er ook in de aanval nog iets bij. En dat wordt niet makkelijk.

Aiyegun Tosin wordt al een paar dagen genoemd als mogelijke nieuwkomer bij de Rouches. De spits van Zurich is echter nog lang niet van Standard.

Enorm gegeerd

"Tosin is enorm gegeerd. En we hebben ook andere profielen in ons hoofd", is Fergal Harkin duidelijk tegenover de Waalse pers over de spits uit Benin.

"Het idee voor ons is dat we ons in elke linie nog willen versterken. In de aanval, op het middenveld en in de verdediging. We willen Carl Hoefkens alle middelen geven."