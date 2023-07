OFFICIEEL: Anderlecht ziet speler bij andere club tekenen

Anderlecht kan een speler van de lijst met potentiële spelers schrappen. Rassoul Ndiaye heeft voor Le Havre getekend en komt dus niet naar België.

In de Franse media werd er aangegeven dat Anderlecht interesse in Rassoul Ndiaye had. De centrale middenvelder had er een uitstekend seizoen bij Sochaux opzitten.

Er was echter concurrentie voor Anderlecht en Ndiaye tekende voor Le Havre. Hij zal er 3 seizoenen blijven en gaat zo in de Ligue 1 spelen.

🤝 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗼𝘂𝗹 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗛𝗔𝗖



International Sénégalais U23, Rassoul bénéficie déjà d’une large expérience avec 92 matchs de Ligue 2 à son actif joués sous les couleurs du FC Sochaux, son club formateur… — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 17, 2023

Bij Le Havre krijgt hij Luka Elsner als coach. Elsner was ooit nog trainer van Union, Standard en KV Kortrijk.

Anderlecht blijft overigens verder zoeken naar versterking en bleef actief in Frankrijk. Onder meer is er interesse voor Samuel Moutoussamy en Himad Abdelli. Maxime Dupé komt zo goed als zeker al over.