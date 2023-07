OFFICIEEL: vaarwel of tot ziens? Genk laat talent vertrekken naar andere Belgische profclub maar met opvallende optie

Een druk dagje voor KRC Genk op de transfermarkt. Uitgaand valt de transfer van het jonge talent Geusens op. Hij trekt naar Beveren.

De overstap van Jay-Dee Geusens van Genk naar Beveren zat al in de pijplijn en is inmiddels ook afgerond. De 21-jarige middenvelder heeft in Genk sinds 2010 verschillende jeugdreeksen doorlopen en was vorig seizoen actief bij Jong Genk in de Challenger Pro League.

Zo heeft Beveren hem van dichtbij kunnen opvolgen en weten ze in het Waasland welk vlees ze in de kuip hebben. Bij Genk hebben ze wel een terugkoopoptie bedongen. Het is dus nog niet helemaal uitgesloten dat Geusens ooit opnieuw het blauw-witte shirt aantrekt.

Eerst maar eens presteren bij Beveren, waar hij een contract getekend heeft voor drie seizoenen, met een optie voor een vierde seizoen. "Hij brengt aanvullende kwaliteiten", zegt sportief directeur Van den Abbeele over de nieuwkomer. "Hij is klaar om impact te hebben op onze doelstelling om mee te dingen naar de top", aldus CEO Gobin.