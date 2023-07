OFFICIEEL: Van Crombrugge rondt langverhoopte transfer af en trekt van ene Belgische topclub naar de andere

De kogel is door de kerk: Hendrik Van Crombrugge heeft zijn transfer beet en trekt van de ene Belgische topclub naar de andere. Hij ruilt Anderlecht in voor Genk.

Met zijn prestaties tijdens zijn zes jaar in Eupen versierde Van Crombrugge in augustus 2019 een transfer naar Anderlecht. Daar ontpopte hij zich snel tot sterkhouder, maar zijn loonlasten en de opmars van Verbruggen verwezen hem vorig seizoen naar de bank. Dan reeds werd gespeculeerd over een transfer. Die komt er dus nu pas.

Zoals verwacht zette de doelman deze ochtend de handtekening onder zijn contract bij Genk. Het is een verbintenis geworden voor drie seizoenen, met een optie voor een extra seizoen. "De afgelopen maanden waren niet de gemakkelijkste, maar ik ben op en top professioneel gebleven en ben blijven trainen op het hoogste niveau."

"Ik heb persoonlijk geen moment getwijfeld toen KRC Genk zich meldde en kijk er naar uit mee te strijden voor de prijzen", gaat zijn reactie verder. Anderlecht bedankte zijn gewezen aanvoerder voor alles wat hij in de voorbije vier jaar voor de Brusselse club betekend heeft.