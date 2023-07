'Lille aast op doelman Cercle Brugge'

Lille heeft interesse om Thomas Didillon binnen te halen. De keeper zit momenteel op een zijspoor bij Cercle Brugge.

Momenteel heeft Thomas Didillon weinig perspectief bij Cercle Brugge. Na 2 seizoen in de basis werd hij voor een seizoen verhuurd aan moederclub AS Monaco, maar daar kwam hij enkel in de Franse beker in actie. Terug bij Cercle lijkt het er niet op dat hij zal spelen. Momenteel traint hij individueel.

Zo dringt er zich een oplossing op. Lille zou die willen geven. De Franse club is op zoek naar een 2e doelman en toonde daarvoor interesse in Didillon. Zo meldden Franse media.

Didillon heeft de laatste seizoenen heel wat clubs gehad. Anderlecht haalde hem in 2018 voor 2,2 miljoen euro, maar na anderhalf jaar werd hij aan Genk uitgeleend. Vervolgens werd hij aan Cercle verkocht.