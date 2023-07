'Westerlo gaat felle strijd voor spits aan en daarvoor zijn transferrecord verpulveren'

Bij Rijeka brak afgelopen seizoen Matija Frigan door. In 27 competitiewedstrijden was de Kroatische spits goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Zijn transferwaarde is volgens Transfermarkt momenteel zo'n 3,5 miljoen euro.

Er is felle interesse voor Frigan. Zo was er al een bod van 4 miljoen euro van Celta de Vigo, maar Rijeka weigerde dat. Het vraagt immers 6 miljoen euro. Celta zou een nieuw bod aan het voorbereiden zijn. Daarnaast zou er ook interesse uit het Midden-Oosten zijn. Al zou Frigan daarin niet geïnteresseerd zijn.

Ook Westerlo zou volgens BalkanScout interesse hebben in Frigan. Het deed al een bod van 5,5 miljoen euro. Rijeka zou dat bod in overweging willen nemen. Als de transfer doorgaat zou Westerlo zijn transferrecord verpulveren. Momenteel is dat 1,3 miljoen euro voor Jordan Bos, die Westerlo eerder deze mercato al haalde.

