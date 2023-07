📷 🎥 "We rise again": Dit is het nieuwe shirt van Club Brugge, inclusief verwijzing naar fans én nieuwe sponsor

Club Brugge trekt het nieuwe seizoen stilaan in. En daar horen ook nieuwe truitjes bij. Blauw-zwart wil indruk maken.

Op de Brugse Metten tegen AZ Alkmaar zal Club Brugge voor het eerst met het nieuwe blauw-zwarte thuisshirt spelen. Met een nieuwe sponsor ook: Allianz.

"We zijn bijzonder fier dat we met hen kunnen samenwerken op langere termijn", is Commercial Director Jeroen De Smet op de clubwebsite zeer duidelijk. En er is meer.

"We Are Bruges. Super Bruges. We Are Wonderful prijkt met trots op de binnenzijde van het shirt als verwijzing en ode aan onze fans", klinkt het ook nog.

We Rise Again is de tagline van de nieuwe shirts. Blauw-zwart wil er na een vierde plaats opnieuw helemaal staan in het nieuwe seizoen.