Edward Still realistisch over de transferzomer van Kortrijk

Tien dagen voor de start van de competitie zijn er bij KV Kortrijk nog geen nieuwkomers. Edward Still blijft er al bij al rustig onder.

Wasinski wordt opnieuw gehuurd van Charleroi, Audoor wordt dan weer gehuurd van Club Brugge. Tot daar de 'zomermercato' van KV Kortrijk tot op heden.

Met nog tien dagen voor de start van het seizoen voor De Kerels hoog tijd om zich zorgen te maken dus? Neen, blijkbaar niet.

Goed werk

Coach Edward Still begrijpt de moeilijke situatie waarin de sterke mannen van De Kerels zich de voorbije maanden bevonden. De mislukte overname speelt uiteraard ook een rol.

"De directie levert goed werk en de twee huurdeals die we deden zijn snel en goed afgehandeld", aldus Still bij Het Nieuwsblad. "Het is een kwestie van evenwicht zoeken. Ik wil ook ervaren spelers aantrekken bijvoorbeeld."