Goed nieuws voor De Ketelaere? "Voor elke speler perspectief"

Charles De Ketelaere staat nadrukkelijk in de belangstelling van PSV. Speelminuten zal hij in ieder geval genoeg maken in Eindhoven.

Want Peter Bosz, de nieuwe coach van de Nederlandse topclub, kiest er bewust voor zijn spelerskern zo klein mogelijk te houden. Waar andere ploegen kiezen voor een selectie van 23 veldspelers, kiest Bosz er voor 20. "Bij die veldspelers zit een duidelijke gedachte: elke positie dubbel bezet en dus voor elke speler perspectief", legt hij uit aan Voetbal International. En als er iets is wat Charles De Ketelaere nu nodig heeft, is het wel veel speelminuten maken. Na een pover seizoen in Milaan mist de Belg duidelijk matchritme, hetgeen we ook al zagen op het EK U21. Dynamiek Een kleine selectie houdt de dynamiek in een groep levendig, en zorgt ervoor dat iedereen scherp blijft. "Als de selectie te groot is en je zit op de tribune terwijl je voelt dat je de nummer drie bent voor een positie, dan ga je problemen zien. Die spelers gaan achteraan de kar hangen, soms lastig doen en op training niet alles geven." Spelers moeten voelen dat ze een kans hebben. Ook bij Atalanta Bergamo, die De Ketelaere al een geruime tijd volgen, klinkt hetzelfde verhaal. Een kleine kern met veel rotatie en mogelijkheden voor jonge spelers om door te groeien. Daarnaast zou het tweespitsen-systeem van coach Gasparini, die in zijn kern geen 'echte' spits heeft (buiten Rasmus Hojlund), De Ketelaere erg goed liggen. Benieuwd welke keuze de voormalig Bruggeling maakt. Op dit moment lijkt PSV de grootste kanshebber op zijn handtekening.