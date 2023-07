Hoe lost Club Brugge rechtsback-probleem op? Zien we opnieuw ervaren rot op vertrouwde positie?

Het is nog altijd koffiedik kijken wie de vaste rechtsback van Club Brugge zal worden komend seizoen. Zien we Denis Odoi opnieuw op zijn vertrouwde positie?

Het zou best kunnen, want met het vertrek van Clinton Mata (30) missen de Bruggelingen ervaring en metier op de rechterflank. Thomas Meunier (31) lijkt in ieder geval niet naar Brugge te komen. De international gaf zelf aan een overstap naar België niet als prioriteit te zien, laat staan dat Club al contact opnam met haar ex-speler.

Het is dan ook maar de vraag of Meunier zijn niveau van weleer opnieuw zou oppikken. Hoe dan ook is de rechtsback-positie een hoofdprioriteit voor blauw-zwart. Mogelijkerwijs nog meer dan de centrale posities achteraan.

Jong geweld

Club heeft met Kyriani Sabbe (18) één van haar grootste jonge talenten op die positie staan, maar het lijkt ondenkbaar dat hij meteen de vaste speler wordt voor die positie. Verder kijkt Club nog naar Max Johnston, een 19-jarige Schot die het voorbije seizoen veel indruk maakte met Motherwell in de Scottish Premiership.

Blauw-zwart trekt (voor de flankposities) voluit de kaart van de jeugd. Ook op links heeft het met Bjorn Meijer (20) en Maxim De Cuyper (22) twee absolute jonkies, al hebben die hun strepen wel al verdiend in de Jupiler Pro League.

Toch is het logisch dat Club opnieuw voor wat ervaring kiest in de verdediging en Denis Odoi (35) terug op zijn vertrouwde rechtsachter-positie zal belanden, waar hij in het verleden bij Anderlecht en Fulham al speelde.