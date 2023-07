OFFICIEEL: KAA Gent zet een "belangrijke" stap in zijn clubgeschiedenis

Het is officieel. Sam Baro is de nieuwe eigenaar van KAA Gent. Zo begint het aan een nieuw hoofstuk in zijn rijke geschiedenis.

Het was al enige tijd geweten dat Sam Baro de nieuwe eigenaar van KAA Gent zou worden. Op een bijzondere algemene vergadering werd de overname, onder de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en de Licentiecommissie van de Voetbalbond (KBVB), gefinaliseerd en geofficialiseerd.

Het doel van de overname is dat de club "aan de top van het Belgische voetbal" zou blijven. Ook wil het "een rol in Europa" blijven spelen. Daar slaagden de vorige sterke mannen, met Ivan De Witte en Michel Louwagie, in. Zij zullen het komende jaar aan boord blijven, terwijl Baro zich in de club zal werken.

95% VAN DE AANDELEN

Baro is al 20 jaar ondernemer en staat aan de leiding van HR-bedrijf Planet Group, creatief bureau KoWala Productions. Ook is hij actief in de vastgoedsector. Door de overname krijgt hij 95% van de aandelen in handen.

"Bij de overname werden belangrijke afspraken en waarden gerespecteerd, zoals onder meer de verbondenheid met de stad en de supporters en de ondersteuning van de KAA Gent Foundation", klonk het nog op de website.

Op 26 juli om 16 uur zal er een persconferentie volgen. Daar zal de club meer toelichting over de overname geven.