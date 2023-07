Standard-huurling staat voor een aantrekkelijke kans

Steven Alzate is na zijn uitleenperiode bij Standard terug naar Brighton gegaan en doet daar aan de voorbereiding mee. Terwijl een nieuwe huurdeal in de maak leek, heeft de middenvelder de trainer bij Brighton overtuigd.

Vorig seizoen was Steven Alzate een van de echte sterren van Standard. De middenvelder die door Brighton werd uitgeleend, viel door zijn klasse op het middenveld op en kreeg waar hij voor kwam: speeltijd.

Alzate kreeg in de loop van het seizoen meer dan 2.200 minuten, maar de Colombiaanse international (7 caps) keerde naar Engeland terug, om aan zijn voorbereiding bij de Seagulls te beginnen. Terwijl een nieuwe huurdeal in het verschiet leek te liggen, zou Alzate wel eens een onverwachte kans kunnen krijgen.

The Athletic meldde namelijk dat de 24-jarige middenvelder coach Roberto De Zerbi heeft overtuigd. Daarop is hij uitgenodigd om aan de Engelse zuidkust te blijven. Steven Alzate zou volgend seizoen dus in de Europa League kunnen spelen. Brighton eindigde afgelopen seizoen immers 6e in de Premier League.