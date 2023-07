OFFICIEEL: OH Leuven haalt zijn slag thuis en kaapt speler bij Eupen weg

OH Leuven heeft zich met Konan N'Dri versterkt. Het betaalde daarvoor 1,3 miljoen euro aan Eupen. Al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen. Onder meer ook KAA Gent was geïnteresseerd.

Konan N'Dri (22) werd bij de Aspire Academy opgeleid. In 2019 ging hij naar Eupen om daar zijn 1e stappen in zijn voetbalcarrière te zetten. Afgelopen seizoen ontbolsterde de polyvalente aanvaller met 7 doelpunten en 5 assists.

Er was heel wat interesse voor N'Dri en uiteindelijk haalde OH Leuven het. Ze betaalden 1,3 miljoen euro voor hem. Al kan dat door bonussen nog oplopen. Hij tekende voor 3 seizoenen.

"N’Dri is een snelle en slimme speler die op alle aanvallende posities uitgespeeld kan worden", aldus Marc Brys op de website van OHL. "Hij brengt veel beweging en is ook polyvalent. Daarnaast beschikt hij ook over scorend vermogen en laat hij ook scoren. Ook kent N’Dri de competitie en heeft hij al veel ervaring voor zijn nog jonge leeftijd."