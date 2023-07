📷 Club Brugge gaat vol voor Braziliaans aanvallend talent

Club Brugge wil zich versterken zodoende ze terug mee kunnen strijden voor de titel in de Jupiler Pro League. Zo hebben ze nu een Braziliaans talent op het oog.

Wat in de oefenwedstrijd tegen AZ Alkmaar al duidelijk werd is dat Club Brugge moet werken aan zijn scorend vermogen. Al was Ronny Deila positief over de wedstrijd toch was dit hetgeen wat volgens hem ontbrak. Dat kan u HIER lezen.

Volgens Braziliaanse media heeft Club Brugge zijn oog laten vallen op een groot talent. Zo zou Mateusao binnenkort wel eens de overstap kunnen maken naar de Jupiler Pro League. De 19-jarige aanvaller staat bekend als een groot talent in Brazilië en komt momenteel uit voor topclub Flamengo.

In de hoofdmacht van Flamengo kwam hij nog niet tot scoren. Al 18 keer mocht hij meespelen, maar dit waren vooral invalbeurten. Zo speelde hij gemiddeld in de 18 wedstrijden 36 minuten.

Bij de U20 van Flamengo is hij vast basisspeler en vond hij al 11 keer de netten in 22 wedstrijden. Mateusao was in het verleden ook Braziliaans jeugdinternational tot de U16. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt.com momenteel geschat op 450.000 euro en hij heeft nog een contract tot en met augustus 2027 bij Flamengo.