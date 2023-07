Columnist maakt Noa Lang helemaal af: "Totale narcistische gekte"

Noa Lang trok deze zomer van Club Brugge naar PSV Eindhoven. Daar liet hij zich al een paar keer opmerken.

Het filmpje waarin Noa Lang uitlegde waarom hij toch met nummer 7 zal gaan spelen bij PSV Eindhoven - en dus niet met nummer 10 - ging nogal viraal. En daar was ook wel wat over te doen.

"In de korte videoboodschap van Noa Lang zit zoveel verdriet en daarom geeft ze zo’n droevig kijkje in zijn leven", aldus Nico Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad.

Onbevlekt ontvangen

"Noa Lang is onbevlekt ontvangen en ontsproten uit de heup van Zlatan Ibrahimovic. Noa Lang balanceert al jaren op het randje van totale narcistische gekte."

"De helft van de interviews praat hij over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. 'Wat ik van Noa Lang vind? Ik denk dat Noa Lang heel goed in zijn vel zit en ik ben zelf Noa Lang dus ik kan het weten. Ik als Noa Lang geniet enorm van Noa Lang en als ik Noa Lang, ikzelf dus, uit bed zie stappen dan denk ik: wat een heerlijk ventje ben je toch, Noa.' klinkt het dan."