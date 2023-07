OFFICIEEL: Belgische eersteklasser dropt bom en zet enkele dagen voor competitiestart volledige technische staf op straat

Molenbeek davert op de grondvesten. RWDM viert zaterdag de terugkeer in de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KRC Genk. Enig probleem: er is geen technische staf meer.

RWDM laat via een statement op de clubwebsite weten dat het contract van Vincent Euvrard met onmiddellijke ingang werd beëindigd. Ook Jonathan Alves, Fred Stilmant en Thierry Berghmans hebben hun kastje moeten leegmaken.

Het is een bommetje voor de promovendus op enkele dagen van de competitiestart. "Gedurende zijn tijd bij de club heeft Euvrard laten zien dat hij in staat is om op het hoogste niveau te werken", probeert John Textor nog enkele bloemetjes te gooien.

Nieuwe coach staat al klaar?

"Met het oog op de toekomst hebben we de beslissing genomen", gaat de voorzitter van RWDM verder. "Net zoals bij spelers is het belangrijk dat ook onze coach overeenkomt met een bepaald profiel. Morgen zal de nieuwe sportieve leiding van de club worden bekendgemaakt."