Paniek in Antwerpse tent? 'Steenrijke club klopt aan voor succescoach'

Mark van Bommel leidde Royal Antwerp FC vorig seizoen naar de dubbel en ondertussen naar de tripel. Het is uitkijken of een zomers vertrek van de trainer er nog in zit, dan wel dat hij een nieuw contract krijgt.

Mark van Bommel pakte met Royal Antwerp FC de Croky Cup, de landstitel en de Supercup. Dat succes is ook in het buitenland niet zomaar voorbijgegaan.

Niet alleen de spelers, maar ook trainer Mark van Bommel stonden aardig in the picture. Diverse clubs uit het buitenland azen al langer op hem.

© photonews

Bij The Great Old is hij in juni 2024 einde contract. Een nieuwe deal vinden was/is geen prioriteit voor CEO Sven Jaecques, gezien dat contract.

Van Bommel zelf gaf een maand geleden aan nog te willen blijven. "De gesprekken met de club lopen", klonk het toen.

Al-Shabab

Maar: een deal werd dus nog niet gevonden. En ondertussen wordt nog steeds aan de mouw getrokken van de Nederlandse coach.

Volgens transferexpert Rudy Galetti zouden er gesprekken lopen met Al-Shabab. De club uit Saoedi-Arabië had al een paar andere opties, maar gaat nu voor Mark van Bommel.

🚨👀 #AlShabab are still looking for a new manager.🗣️ After exploring many options, now the 🇸🇦 club is in talks with Mark #VanBommel , to understand the room of negotiation: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/zSwNQxo90u — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 24, 2023