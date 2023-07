Blessin wil knallen met Union, maar wil eerst nog iets kwijt over eerder avontuur

Alexander Blessin moet Karel Geraerts doen vergeten in het Dudenpark. Na een ommetje in Italië komt de 50-jarige Duitser opnieuw thuis in de Jupiler Pro League. "Maar ik wil eerst en vooral zeggen dat ik niét ben mislukt bij Genoa CFC.

Een succes was zijn Italiaanse passage nochtans ook niet. Genoa CFC degradeerde naar de Serie B met Alexander Blessin aan het roer. Ook in de Italiaanse tweede klasse slaagde de voormalige coach van KV Oostende er niét in om het tij te keren.

"Maar jullie moeten weten dat Genoa helemaal dood was toen ik er aankwam", schetst Blessin de situatie in Het Laatste Nieuws. "Ze hadden enkele dagen eerder met zware 6-0-cijfers verloren van AFC Fiorentina. Ik zag niets meer in de gezichten van de spelers. Zelfs geen sprankeltje hoop."

We stonden op een degradatieplaats en in zo'n geval telt slechts één ding: winnen

Blessin begon aan een onmogelijke opdracht. "Ik probeerde alles te veranderen op een heel korte tijd. We speelden zelfs zeven keer op rij gelijk. Maar we stonden op een degradatieplaats en in zo'n geval telt slechts één ding: winnen."

"Kijk er gerust de statistieken van onze wedstrijden op na", besluit Blessin. "Elke wedstrijd hadden we moeten winnen. Weet je wat Fabio Capello zei? Hij vergeleek me met Jürgen Klopp. Maar eigenlijk was het kalf al vanaf dag één verdronken."