OFFICIEEL: RWDM kondigt terugkeer van assistkoning aan, Deinze shopt bij gedegradeerde Virton

RWDM heeft naast een nieuwe trainer ook een nieuwe speler voorgesteld. Deinze versterkte zich dan weer met een speler van het gedegradeerde Virton.

RWDM heeft de transfer van Xavier Mercier (34) helemaal afgerond. De Fransman is geen onbekende in België, want hij speelde hier al tussen 2016 en 2022. In het seizoen 2020-21 veroverde hij de Pro Assist Award, de prijs voor de speler die de meeste assists uitdeelde.

Vorig jaar trok Mercier van OHL naar het Hongaarse Ferencvaros, maar hij keert dus na een jaar al terug naar België Bij RWDM heeft hij een contract ondertekend voor één seizoen, met de optie op nog een seizoen extra.

Challenger Pro League-club Deinze kondigde dan weer de transfer van spits Souleymane Anne (25) aan. De Mauritaniër komt over van Virton, dat degradeerde uit de Challenger Pro League. Hij tekent er een contract voor twee jaar.

Anne scoorde vorig seizoen 9 keer en gaf ook 3 assists in 25 matchen bij Virton. Bij Deinze hopen ze dat Anne ook bij hen vlot de weg naar doel zal vinden.