'Sterkhouder van Club Brugge geniet interesse van Europese topclub, met gevoelige transfer als voorwaarde'

Vertrekt er een van de sterkhouders bij Club Brugge? Er is alleszins interesse van een Europese topclub.

Club Brugge zag met Abakar Sylla, Noa Lang en Clinton Mata al enkele spelers vertrekken deze zomer. Maar dat zouden er nog wel een paar kunnen worden. Onder meer flankspelers Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen staan in de belangstelling.

Voor die laatste zou het Portugese Benfica nu belangstelling tonen. Benfica was vorig seizoen in de achtste finale van de Champions League de tegenstander van Club Brugge. Club verloor twee keer (0-2 en 5-1) en was uitgeschakeld.

Opvolger van David Neres

Voor een mogelijke overgang van Skov Olsen zou volgens Portugese media wel aan een belangrijke voorwaarde moeten voldaan zijn. De Braziliaan David Neres, die in de belangstelling staat van Zenit Sint-Petersburg, zou eerst moeten vertrekken.

Benfica zou in Skov Olsen de opvolger zien van Neres. Een transfer naar Rusland zou wel een gevoelige zijn voor Neres. Benfica haalde hem vorige zomer na een half jaar weg bij Sjachtar Donetsk in Oekraïne, dat nog altijd in oorlog is met Rusland.