Riemer schept duidelijkheid over zijn twee spitsen en hoe hij die gelukkig gaat houden: "Enkel belangrijk als we verdedigen"

Brian Riemer heeft heel wat meer opties dan vorig seizoen in zijn kern. Nu heeft hij zelfs twee volwaardige centrumspitsen ter beschikking. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: hoe gaat hij die alle twee gelukkig houden? Of kan het systeem toch aangepast worden?

Op die laatste vraag kunnen we u al het antwoord geven: nee! Anderlecht zal altijd in zijn 4-3-3 beginnen, maar die is flexibel genoeg om aangepast te worden. "Nummers en systemen zijn enkel belangrijk bij het verdedigen. Als je de bal hebt, kan je zoveel variëren", verklaarde Riemer gisteren.

"Er zijn zoveel mogelijkheden. Ze kunnen alleen of samen spelen, waarbij Dolberg dan iets meer teruggetrokken speelt of we schakelen over naar een 3-4-3 of 4-4-2. We zullen onze manier van spelen niet veranderen, maar in balbezit kunnen we het systeem omgooien."

Waar hij echter op hamert is dat alle nieuwkomers ook aan de vereiste fysieke parameters zullen moeten voldoen. "Fysiek staan we al een stuk beter dan een jaar geleden. Ik wil niet spreken over wat er gebeurde voor ik hier was, maar er was wel wat werk. Ze moeten 90 minuten hoge intensiteit aankunnen. In Engeland zijn de drie ploegen die het meest lopen Arsenal, City en Liverpool... Om maar te zeggen."