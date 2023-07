Vandenbempt maakt zich zorgen om één heel belangrijke aspect bij Anderlecht: "Ik dacht dat er niet veel veranderd was"

Anderlecht 'new style' moet dit seizoen een pak beter doen dan de elfde plaats van vorig seizoen. Jesper Fredberg zorgde al voor heel wat versterking, maar - zoals alle waarnemers - ziet Peter Vandenbempt dat er één cruciaal profiel ontbreekt.

Anderlecht lijkt een creatieve speler te missen. Iemand die in moeilijke wedstrijden met een bevlieging iets kan creëren. Dat zag Vandenbempt ook in de wedstrijd tegen Ajax. "Ik zat naar de wedstrijd te kijken en dacht dat er veel niet veranderd is. Wie gaat er kansen creëren?”, vraagt hij zich af bij Sporza.

Bij paars-wit verwachten ze dat Justin Lonwijk dat zal doen. “Ik ken hem niet, maar ik lees dat het misschien een type-Ekkelenkamp is: een loper en intelligent, maar geen echte nummer 10, die het spel verdeelt zoals de beste Verschaeren. Fredberg kent hem van bij Viborg, maar bij PSV brak hij niet door en bij Utrecht en Dinamo Kiev lukte het toch ook niet."

Al ziet de analist het wel goedkomen voor play-off 1. “Ze willen de top 4 en Europees voetbal afdwingen. Het is afwachten hoe de nieuwe spelers meevallen, maar ik denk dat dat wel een gewettigde ambitie mag zijn.”