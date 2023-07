Vertonghen wil jongeling van Anderlecht nog één ding leren voor hij kan vertrekken: "Vermaelen kon dat, ik moest dat ook leren"

Jan Vertonghen moet dit seizoen meer dan ooit het kompas worden dat Anderlecht de juiste richting uitstuurt. De ervaren Rode Duivel moet dan ook nog eens zijn jonge ploegmaats onder zijn vleugels nemen. In het bijzonder Zeno Debast.

Dat Debast normaal gezien bij paars-wit blijft, is vooral omdat zijn opleiding als verdediger nog niet af is. En wie beter om hem dat te leren dan Vertonghen? "Van een ervaren speler wordt automatisch verwacht dat hij de rest beter maakt, zo werkt het niet", voegt Sterke Jan daar aan toe in HLN.

"Ik voer niet constant het hoge woord in de kleedkamer. Maar op mijn manier kan ik Debast of N'Diaye, die nu links staat, wel beter maken. Bal aan de voet is Debast voor mij de beste centrale verdediger van België. Nu moet hij nog leren genieten van het verdedigen."

Dat is de opleiding die hij moet vervolmaken. "Ik heb dat ook moeten leren. Thomas Vermaelen, die voor mij op die positie speelde bij Ajax, had dat van nature. Die kon écht genieten van verdedigen, ik moest dat leren. Zeno ook, maar hij zet de stappen. Op Villarreal juichte hij nadat hij een schot had afgeblokt, dat is mooi om zien. Ik ben fan van Debast."