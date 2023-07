Club Brugge mist een paar sleutelspelers tegen KV Mechelen

Club Brugge moet voor de openingswedstrijd tegen KV Mechelen spelen. Al is de kern niet volledig fit.

Na de gemakkelijke zege van Club Brugge tegen Aarhus begint ook de Jupiler Pro League voor Club. Het ontvangt voor de openingswedstrijd KV Mechelen.

Ronny Deila maakte zijn selectie van 19 spelers bekend. Dat zijn Mignolet, Shinton, Vroman, Mechele, Spileers, Buchanan, De Cuyper, Meijer, Nielsen, Onyedika, Odoi, Rits, Vanaken, Vetlesen, Nusa, Skoras, Skov Olsen, Thiago en Vermant.

Wat opvalt is dat Yaremchuk en Jutgla er niet bij zijn. Yaremchuk is geblesseerd, wat een aderlating is, want hij had tijdens de voorbereiding het nodige vertrouwen opgedaan. Jutgla is nog steeds herstellende.

Ook Boyata is er niet bij. Hij zit al een hele tijd op een zijspoor (al mocht hij wel tijdens de Brugse Metten meespelen). Zaterdag speelde hij nog mee in een oefenduel tegen Lokeren-Temse.