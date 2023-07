Supporters RWDM ondernemen al actie voor de match, sfeer in Molenbeek zal gespannen zijn vanavond

Het wordt straks al een bijzondere match voor RWDM als ze hun terugkeer op het hoogste niveau vieren tegen Genk. De supporters zijn immers niet vergeten wat er de voorbije weken allemaal gebeurde.

John Textor heeft er alles aan gedaan om Thierry Dailly en Vincent Euvrard in een slecht daglicht te plaatsen, maar dat werkt niet bij de harde kern van RWDM. De twee worden nog steeds hoog in het vaandel gedragen en Textor heeft de boter gegeten.

Vandaag hebben een aantal supporters dan ook alle reclameborden rond het veld met Eagle (de voetbalholding van Textor) erop verwijderd. Er zijn ook nog andere acties gepland.

Het wordt dus sowieso een gespannen sfeertje vanavond in het Edmond Machtensstadion. RWDM lijkt ook verre van klaar om zich te tonen in 1A. De teneur bij veel waarnemers is dat ze op dit moment kandidaatkandidaat nummer 1 zijn.