'Transfer op komst: Spaanse interesse voor spelmaker KRC Genk'

KRC Genk begint dit weekend ook aan zijn voetbalseizoen in de Belgische competitie. Dat doen ze mogelijk met een speler minder.

Nicolas Castro zou mogelijk een van de komende dagen nog kunnen vertrekken bij KRC Genk. Dat weten verschillende Spaanse bronnen.

De spelmaker zou naar Elche Club de Futbol kunnen, een Spaanse tweedeklasser. Die willen hem graag op huurbasis overnemen.

De 22-jarige Argentijn kwam pas vorige zomer over van Newell's en heeft een contract tot 2027 in de CEGEKA-Arena. Een uitleenbeurt zou eventueel wel kunnen.

Vorig seizoen begon Castro steeds in de basis bij zijn team, na Nieuwjaar moest hij zich verzoenen met invalbeurten en af en toe zat hij zelfs niet in de selectie. In totaliteit verzamelde hij 1017 speelminuten in 30 wedstrijden, in de play-offs haalde hij de selectie niet meer.