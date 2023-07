Van Bommel is wel héél streng: "Niet klaar voor"

Titel, Beker van België, Supercup. Aan prijzen geen gebrek voor Mark van Bommel. Rest de vraag: wat in de nieuwe jaargang?

Mark van Bommel is zeer kritisch als het gaat over de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen. Volgens hem wordt het zeer moeilijk voor The Great Old om te bevestigen.

"Het zal zwaar worden, onze status is veranderd", klinkt het in een interview bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. Antwerp is niet langer een underdog.

En dat zal ook zijn gevolgen hebben in het spelbeeld natuurlijk. Bovendien willen ploegen altijd winnen van de kampioen, dat weten ze ook bij Club Brugge ondertussen.

Niet klaar

Een echte topclub is Antwerp dan ook nog niet volgens de Nederlandse succescoach. "Om elk seizoen mee te doen voor de titel zijn we niet klaar. Als club moet je prioriteiten stellen."

Antwerp begint het seizoen dit weekend met een wedstrijd tegen Cercle Brugge. Dan zullen we zien hoe klaar stamnummer 1 is voor alvast die eerste wedstrijd.